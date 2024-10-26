Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, il protokolü ile birlikte Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği Açılış Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Turizm, kültürel, gastronomi alanlarında Kayseri ön plana çıkıyor, bizi de keyiflendiriyor, sevindiriyor” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi tarafından, 50’nin üzerinde kurumun katılımı ile 100’den fazla etkinlik gerçekleştirecek olan 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği, bilim meraklılarına kapılarını açtı.

TÜBİTAK’ın 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen 6’ncı Bilim Şenliği Açılış Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine bağlı olarak birlikte olduğumuz zaman kimsenin bize gücü yetmeyecektir. Bilimi, bilgiyi onun için önemsiyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, TÜBİTAK ile iş birliğinde Bilim Şenliği’nin 6’ncısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bilim alanında destek veren, emeği geçen herkese teşekkür etti.

50’nin üzerinde kurumun destek verdiğini, 100’den fazla etkinlik yapıldığını, öğrencilerin hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Büyükkılıç, şenlikte “Astronomi ve Uzay”,“Nanoteknoloji ve Fizik”, “Çevre ve Sıfır Atık”, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik”, Doğa ve Sanat”, “Yaşam ve Biyoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri ve Fizik”, “Paleontoloji” başlıklı 9 ana temada birbirinden farklı atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, TÜBİTAK Bilim Merkezi müdürlüklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, şenlikte TÜBİTAK kitapçısı, DENEYAP Türkiye, Elazığ Bilim Merkezi, Denizli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Bilim Erzurum, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi eğitmenlerinin Milli Teknoloji Atölyeleriyle etkinlikte yer aldığını kaydetti.

Kayseri Bilim Merkezi hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimizle dolup, taşıyor. Geçen sene itibariyle o bölgede yaptığımız çalışmada 100 binin üzerinde gençler çalışmalarda yer aldı. Bilim Merkezi’miz Türkiye’deki yapılan Teknofestlerde yer alarak, Kayseri’mizi temsil etti” diye konuştu.

“TURİZM, KÜLTÜREL, GASTRONOMİ ALANLARINDA KAYSERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm, kültürel ve gastronomi alanlarında kendisinden söz ettirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan bu anlamlı çalışmalar ile burayı şenlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta 10 gün süren kitap fuarımızı 1 milyon 85 bin kitap dostumuzun ziyaret ettiğini paylaşıyorum. Kayseri 5 üniversitesi, 80 bine yakın öğrencisiyle bilim yönünde kendisinden söz ettiren bir şehir olma yolunda özenle çalışmalarını sürdürüyor. Turizm, kültürel, gastronomi alanlarında Kayseri ön plana çıkıyor, bizi de keyiflendiriyor, sevindiriyor. Bunu sağlayan tüm paydaşlarımıza, şehrimizin dinamiklerine teşekkür ediyorum.”

Her hafta farklı farklı etkinliklere ev sahipliği yapması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise dünyadaki en önde gelen 5 savunma sanayisi şirketinin Türkiye’de olduğunu, bunların başını da TUSAŞ’ın çektiğini belirterek, TUSAŞ’a yapılan saldırıyı lanetledi, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Kayseri’nin artık sadece mantı, sucuk ve pastırmaları ile değil bilimle, teknoloji ile anılan bir şehir haline geldiğini söyleyen Cıngı, emeği olan herkese şükranlarını iletti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da söz konusu etkinliğin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, bunun nedeninin de şenliğin sürdürülmesi ve artık geleneksel hale gelmesi ve öte yandan ilim şehri Kayseri’de çocukların ve gençlerin bilimsel faaliyetleri oyun ve etkinlik eşliğinde öğrenmeleri olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa, çok güzel, bir o kadar da zor bir coğrafyada yer alan Türkiye’de, güçlü ve büyük bir ülke olarak bulunmak için bu türden bilimsel faaliyetlerin öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol, kurulan stantları ziyaret ederek, bilimin büyülü dünyasını keşfeden gençlerle bir araya geldi.