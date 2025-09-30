Kayseri Şeker’in Turhal Fabrikası ev sahipliğinde düzenlenen 17. Geleneksel Turhal Kocakavak Karakucak Güreş Festivali, yoğun katılım ve büyük coşku ile gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Tokat ve çevre illerden güreş severlerin akın ettiği festivale; Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Cüneyt Aldemir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Vural ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik de etkinlikte yer aldı.

Etkinlik boyunca birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan güreş festivalinde, ata sporu güreşin köklü geleneği bir kez daha yaşatıldı. Dereceye giren güreşçilerin madalyaları protokol üyeleri tarafından takıldı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Bizler için güreş sadece bir spor değil, aynı zamanda milletimizin köklerinde var olan bir kültürdür. Turhal’da bu geleneğin yaşatılması, gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve milli değerlerimizin korunması açısından çok kıymetli. Kayseri Şeker olarak böyle anlamlı etkinliklere destek vermeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün burada gördüğümüz coşku, bu geleneğin geleceğe güvenle taşındığının da en büyük göstergesidir.”

Ata sporumuzun gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayan festival, hem Turhal halkına hem de güreş camiasına unutulmaz bir gün yaşattı.