Kayseri Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen oryantasyon seminerinde öğrencilerle buluştu. Sanat tarihçisi Özcan Eroğlu ile Espor ve İnovasyon Merkezinde görevli Furkan Köse, programa katılan yeni öğrencilerle bir araya gelerek Talas’ın sunduğu imkânları ve gençlere yönelik hizmetleri tanıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Seminerde, Kayseri Talas’ın tarihî ve doğal güzelliklerinden modern yaşam alanlarına, kütüphanelerinden e-spor ve inovasyon çalışmalarına kadar öğrencilerin faydalanabileceği çok sayıda hizmet hakkında bilgi verildi. Özellikle gençlerin eğitim, kültür, teknoloji ve sosyal yaşam alanlarında desteklenmesi amacıyla yürütülen projeler, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Talas Belediyesinin genç dostu yaklaşımıyla, üniversite öğrencilerinin hem akademik hem sosyal hayatlarına katkı sağlamak hedefleniyor. Bu kapsamda sunulan olanaklar, öğrencilerin Talas’ta geçirecekleri yılları daha verimli, güvenli ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlere yönelik yapılan çalışmaların sadece bugünün değil, yarının da yatırımı olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Talas, gençlerin enerjisiyle büyüyen bir ilçe. Onların eğitimine, gelişimine ve yaşam kalitesine katkı sağlayacak her adımı önemsiyoruz. Üniversite öğrencilerimizin Talas’ta evlerinde gibi hissetmeleri için her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz.”

ÖĞRENCİLERE SUNULAN BAŞLICA HİZMETLER

Talas Belediyesi, üniversite öğrencilerine geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Türkiye’nin “uyumayan kütüphaneleri” arasında yer alan 24 saat açık modern kütüphaneler, gençlerin ders çalışması ve araştırma yapması için ideal ortamlar oluşturuyor. E-Spor ve İnovasyon Merkezi, teknoloji ve dijital kültürle ilgilenen öğrencilerin hem eğlenip hem üretim yapabilecekleri bir merkez olarak öne çıkıyor. Ali Dağı, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Osmanlı Kültür Sokağı ve Talas Millet Bahçesi gibi doğal ve tarihî mekânlar, öğrencilerin boş vakitlerini keyifle değerlendirebileceği cazibe alanları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra gençlik ve kültür merkezlerinde düzenlenen sosyal, sanatsal ve kişisel gelişim etkinlikleri, öğrencilerin Talas yaşamına hızlıca uyum sağlamalarına katkı sunuyor