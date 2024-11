Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağında düzenlenen fidan dikme programında yaptığı açıklamada, “Her karış toprağın kıymetini biliyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - MHP Kayseri İl Başkanlığı ile Talas Belediyesi işbirliğiyle Ali Dağının batı zirvesinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, teşkilat mensupları ve belediye personeli katıldı.

Törenin açılışında konuşan MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenler adına Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR KAYSERİ BIRAKACAĞIZ”

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek, “Hepimizin bildiği gibi peygamber efendimizin hadisi şerifte buyurduğu üzere kıyamet kopacak olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyuruluyor. Ağaçların, ormanların, doğamıza ve hayatımıza verdiği katkısı yadsınamaz ölçüde. İnşallah Talas İlçe Teşkilatımız ile başlatılan kampanya bir seferberliğe dönüşüp, diğer teşkilatlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına örnek olur. Nihayetinde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir Kayseri bırakırız.” diye konuştu.

“BİR ÇAKIL TAŞINI FEDA ETMEYİZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, ağaçların öneminin anlatmaya gerek olmadığını belirterek, “Çünkü bu vatan, bu toprak bizim. Milli ve manevi değerleri her zaman kalbinin en derin köşesinde ve kanının her zerresinde hisseden kardeşlerimiz olarak bir çakıl taşını kimseye feda etmeyiz. Her karış toprağın da kıymetini bilmek üzere gereken yatırımı da yaparız anlayışıyla buradayız. Her yıl milyonlarca ağaç dikiliyor, dikilecek. Buradaki birlikteliğimizden duyduğum mutluluğu tarif edemem. Değerli ilçe teşkilatımıza organizasyondan dolayı teşekkür ederken, katılan herkese de şükranlarımı sunuyorum. Allah ibadetinizi kabul etsin. Buradaki ağaçlar yıllarca durduğunda sadece Talas ve Kayseri’deki insanlar değil tüm insanlığa bir oksijen iyiliği olarak dokunacaktır. Bu hizmet o açıdan çok anlamlı.” şeklinde konuştu.