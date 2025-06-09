Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Çevre Günü’nde plastik kirliliğinin tarım, gıda güvenliği ve ekosistem üzerindeki tehditlerine dikkat çekerek, geri dönüşüm ve bilinçli tüketim çağrısı yaptı.ABNKARA (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin tüm canlılar ve çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Bu yılki temanın plastik kirliliğine odaklandığını belirten Çelik, topyekûn harekete geçerek daha temiz ve sağlıklı bir çevre için sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.

Dünyada her yıl 430 milyon ton plastik üretildiğini, bunun üçte ikisinin tek kullanımlık ürünlerden oluştuğunu ve hızla atığa dönüştüğünü ifade eden Çelik, plastik kirliliğinin gıda zincirine karışarak insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, plastik atıkların gıda güvenliği, biyoçeşitlilik, toprak sağlığı, turizm, ekonomi ve iklim değişikliği üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Tarım sektöründe plastik atıkların gıda üretimi ve güvenliğini riske attığını vurgulayan Çelik, “Plastik atıkların tarım alanlarında birikmesi, biyolojik çeşitliliği ve toprak sağlığını bozuyor. Mikroplastikler, su kaynaklarını ve toprağı kirleterek verim kaybına, hatta hayvanlar için ölümcül sonuçlara yol açabiliyor” dedi.

Plastik kirliliğini önlemek için etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm gerektiğini belirten TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, plastik atıkların toplanmasının geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması için herkes daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Çelik, "Toplumda farkındalık oluşturacak eğitim programları ve kampanyalar düzenlenmeli, doğada çabuk çözünen alternatif malzemeler teşvik edilmeli. Bilinçli tüketim ve sorumlu atık yönetimiyle plastik kullanımını minimuma indirmeliyiz” önerisinde bulundu.