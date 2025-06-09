Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 8 Haziran'da bin 369 planlı seferle günlük uçuş rekoru kırdıklarını duyurdu. Önceki rekor, bin 292 seferle Kurban Bayramı arife gününe aitti.İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), operasyonel tarihinde yeni bir başarıya imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2025 tarihinde bin 369 planlı sefer gerçekleştirerek en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştıklarını açıkladı.
Ekşi, “Maşallah diyelim! Yeni rekor geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor,” diyerek sevincini paylaştı.
Hatırlanacağı gibi önceki rekor, Kurban Bayramı arife gününde bin 292 seferle kırılmıştı.
THY’nin bu yeni rekoru, şirketin büyüme ve operasyonel kapasitesindeki artışın bir göstergesi olarak dikkat çekti