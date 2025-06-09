Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede kurulan kurban satış yerlerini iş makineleri ile temizleyerek günlük hayata uygun hale getirdi.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını karşılamaları ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak amacıyla Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurban satış yerleri oluşturan Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren bu noktalarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bayramın birinci ve ikinci gününde 23 noktadaki kurban kesim yerleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli yıkanarak temizlendi.

Yürütülen çalışmalar ile kötü koku ve görüntüye izin verilmedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayramın üçüncü ve dördüncü gününde kurban satış alanlarındaki kalıntıları iş makineleriyle temizledi. Toprak alanlardaki atıklar kepçeler ile kaldırılırken, satış alanları koku ve sineklere karşı dezenfekte edildi.

Yurttaşların kurban ibaretlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için bayram öncesi ve bayram boyunca çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kurban Bayramı boyunca Temizlik, Veteriner, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekiplerimizle yurttaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalıştık. Geçit ve Veysel Karani kurban satış alanlarında oluşan atıkları ekiplerimiz kaldırarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Her iki hayvan pazarımız da günlük yaşama uygun hale getirildi” dedi.