Azerbaycan asıllı iş insanı, ZEFEL Group Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Alioğlu, Enternasyonel İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) tarafından ihracat ve sanayi alanındaki başarıları nedeniyle ödüle layık görüldü.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe faaliyet gösteren ZEFEL Group, özellikle yurt dışında TİRAS Lift Systems markasıyla önemli ihracat başarısına imza atıyor.

Türkiye’nin lider üreticileri arasında yer alan grup, uzun yıllardır başta Rusya, Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ödül töreninde konuşan Rıfat Alioğlu, “Bu ödül, ekip arkadaşlarımızın büyük gayreti ve özverisi sayesinde elde edilmiştir. Hedefimiz, ülkemizin üretim ve ihracat gücünü daha da artırarak Türkiye’yi uluslararası pazarlarda en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.

İNTİSAD yetkilileri de yaptığı açıklamada, küresel ölçekte başarılı iş insanlarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.