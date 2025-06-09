Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, başkanın sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hastane ziyaretlerine karşı duyarlılık istedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Başkan Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 saat esası ile çalışan bir ekip ile yoğun bakımda devam ediyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Zeyrek'in durumu, alanında uzman hekimler tarafından da ayrıca takip ve istişare edildiği belirtilirken, resmi makamlar dışında dolaşma giren haber ve söylentilere itibar edilmemesinin altı çizildi.

Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma da savcılık ve yetkililerce yürütüldüğü kaydedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "Hastanede kendilerini yalnız bırakmayan ve ilk günden beri özveriyle Başkanımızın yanında olan başta Başhekim Sayın Prof. Dr. İsmet Topçu ve kıymetli doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerine, dualarını ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ferdi Zeyrek başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına, canından çok sevdiği Manisa için çalışmaya devam edeceğine dair derin inancımızı koruyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hastane ziyaretlerinde duyarlılık istedi. Başkan Özalper, "Buraya günde 6-7 bin hasta, yakınlar geliyor. Dua ve iyi enerjilerinizi gönderin” diyerek duyarlılık istedi.