Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla, genç nesillere Çanakkale ruhunu yaşatmak ve milli bilinci canlı tutmak amacıyla hayata geçirilen “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi”, açılışından bu yana 200 bininci ziyaretçisini ağırlamanın gururunu yaşadı. 200 bininci ziyaretçi olan Zeki Çakıralp’e, müze koordinatörü Ahmet Nedim Kilci tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

KAYSERİ (İGFA) - 9 Ocak 2024’te, Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin yıl dönümünde hizmete giren müze, kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekerek büyük bir başarıya imza attı. Açıldığı günden bu yana 200 bin kişinin gezdiği müze, milli ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı mekanlardan biri haline geldi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE DUYGUSAL YOLCULUK

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı’ndaki tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişinde yer alan taş konakta kurulan müze, beş farklı bölümden oluşuyor. Ziyaretçilerini Çanakkale Savaşı’nın atmosferine taşıyan müzede 6 bin 400 orijinal eser, 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor.

Müzede ayrıca, Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait eserlerle birlikte 5 bin 400 kitabın yer aldığı bir arşiv de ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor. Sergilenen her obje, ziyaretçilere tarihin duygusal derinliklerini hissettiren etkileyici bir yolculuk yaşatıyor.

MÜZEYE ZİYARETÇİ AKINI

Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi milli günlerde müzeye ilgi katlanarak artıyor. Geçtiğimiz 30 Ağustos’ta müzeyi bir günde 3 bin 580 kişi ziyaret etti. Müzeyi gezen vatandaşlar, sergilenen eserler karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek “sanki o günleri yeniden yaşadık” ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEMEYLE DAHA GENİŞ BİR ALAN

Artan ziyaretçi sayısının ardından Talas Belediyesi, müzeye olan ilgiyi karşılamak amacıyla yan binada genişletme çalışmalarına başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte sergi ve eğitim alanlarının artırılması, müzenin daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

“BU MÜZE, MİLLİ DUYGULARIMIZIN CANLI HAFIZASI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin 200 bininci ziyaretçisini ağırlamasının büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.