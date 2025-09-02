Kayseri Talas Belediyesi’nin 5 yıl önce kırsal mahallelerde başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen “Belediye Mahallemizde” uygulaması, bu kez merkezdeki Bahçelievler Mahallesi’nde yeniden start aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250’nin üzerinde personel ve 60’tan fazla iş makinesiyle Bahçelievler Mahallesi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Adeta bir hizmet seferberliği havasında geçen uygulama ile mahalle, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz gibi ilgili kurumlara aktarılıyor.

“BELEDİYECİLİK YAŞAM KALİTESİDİR”

Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin artık merkez mahallelere taşındığını belirterek şunları söyledi: “5 yıl önce kırsal mahallelerimizde başlattığımız bu uygulamayı şimdi merkezde hayata geçiriyoruz. Belediyeciliği sadece yol yapmak, çöp toplamak olarak görmüyoruz. Bizim için belediyecilik, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmektir. Bugün burada 250’den fazla personelimiz, 60’tan fazla iş makinemizle mahallemizi baştan sona elden geçiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır.”

ÜLKEYE ÖRNEK OLAN MODEL

Başlatıldığı günden bu yana hem uygulama modeli hem de kapsamıyla Türkiye’nin farklı belediyelerine ilham kaynağı olan “Belediye Mahallemizde”, ödülleriyle de tescillenmiş bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Bu proje, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan Golden City Awards 2019 yılı değerlendirmesinde “En Başarılı Proje” ödülüne de layık görülmüştü.