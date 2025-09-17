Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yeni kampanya döneminin ilk pancar sökümünde çiftçilerle bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - Sivas’ın Yanalak Köyü’nde, çiftçi Hatip Ali Yıldız’ın tarlasında gerçekleştirilen ilk sökümde söküm makinaları çalıştı, toprak bereketini gösterdi. Tarladan çıkan ilk pancarlar, yeni sezonun umutlarını da beraberinde getirdi.

Çiftçilerle birlikte pancar sökümüne katılan Başkan Hüseyin Akay, emeğin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Bu hasat, hepimizin ortak gayretiyle daha da bereketlenecek” dedi.

Akay, yeni kampanya döneminin üreticiler için bol kazançlı, verimli ve huzurlu geçmesini temenni ederek, “Çiftçilerimizin alın teri bizim için en kıymetli değer. İnşallah bu yıl bereketli bir sezon yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Hasada ev sahipliği yapan çiftçi Hatip Ali Yıldız ise, “Bu yıl pancarlarımız çok şükür bereketli çıktı. Alın terimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. İnşallah bütün üreticilerimiz için verimli bir sezon olur” diyerek duygularını paylaştı.

Pancar tarlasında bir araya gelen çiftçiler ve Kayseri Şeker yöneticileri, yeni dönemin heyecanını birlikte paylaşırken, ilk pancarların sevinci yüzlere yansıdı.