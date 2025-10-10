Kayseri Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde, günlük ilçe genelinde toplanan yaklaşık 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor.KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle Melikgazi’de başarılı geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’ne yaptığı ziyaretinde şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyemizin Geri Dönüşüm Tesisi’ndeyiz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın üretmiş olduğu atıklardan ekonomiye kazandıracağımız kağıt, plastik, metal gibi atıkların hepsini sağ olsunlar ayrıştırıyorlar. Günlük yaklaşık 25 ton geri dönüşüm malzemesi toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi “Sıfır Atık Projesi”ne çok önem verdiği için her türlü desteği veriyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz.

Gerçekten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle biz de bu hizmetleri yapıyoruz. Ama en büyük teşekkürü ekip arkadaşlarıma ediyorum. Hakikaten o çöpleri ayrıştırarak ekonomimize katkı sunacak şekilde kağıtlar, plastikler, metaller, camlar olmak üzere hepsi ayrıştırılıyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Ekonomiye kazandırdığımız geri dönüşüm maddelerini çöpe atmayalım. Tüm mahallelerden geri dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Vatandaşlarımızın bu projeye destek vermesi bizim için son derece önemli. Tekrar hayırlı olsun. Daha temiz, daha güvenilir, daha güzel bir Melikgazi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”