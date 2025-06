Kayseri Melikgazi Belediyesi, İstanbul’da gerçekleştirilen “EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi” projesinin Türkiye Final Konferansı'na katılarak, çevre ve enerji alanında yürütülen örnek projelerini katılımcılara anlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Gerçekleştirilen konferansın, yerel yönetimlerin enerji dönüşümünde aktif aktör haline gelmesini destekleyerek, bölgesel iş birliklerini güçlendirdiğini vurgulayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye yetkililerimiz Avrupa Birliği destekli EU4 Enerji Dönüşümü Projesi kapsamında İstanbul’da düzenlenen Türkiye final buluşmasında, çevre ve enerji alanında yürüttüğümüz örnek projelerle dikkat çekti. Melikgazi Belediyesi olarak uluslararası ölçekte yürüttüğümüz iş birliklerimiz de var. 2022 yılında “Covenant of Mayors for Climate and Energy” (Belediye Başkanları Sözleşmesi) imzalayarak Avrupa düzeyinde iklim ve enerji taahhüdü altına girildi. Melikgazi Belediyesi olarak enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu ulaşım alanlarında somut adımlar atıyoruz. Bu tür uluslararası platformlarda projelerimizin örnek gösterilmesi bizim için hem büyük bir gurur hem de doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.

Burada yapılan sunumda özellikle, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen The Solar City Project-Güneş Şehri Projesi öne çıktı. Bu proje kapsamında belediyemiz, belediye hizmet binasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdu, belediye girişine elektrikli araç şarj istasyonu yerleştirdi, tarımsal sulama sistemini güneş enerjisi ile destekledi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü için yerli üretim elektrikli atık toplama aracını filosuna kattı. Bu proje yalnızca ekonomik değil, çevresel katkılarıyla da öne çıkıyor ve ilçenin yeşil dönüşümünde önemli bir adım atılmış da oluyor. Programda emeği geçen herkese ve Melikgazi’mizin başarılarını, örnek projelerini Avrupalılara aktaran mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.