Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya heyetini ağırlayarak ilçenin tarım potansiyelini tanıttı ve Afrika pazarına giriş için önemli bir adım attı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul, ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve beraberindeki heyeti ilçede ağırladı. Yenişehir Belediyesi Tarihi Bina’da gerçekleşen buluşmada, ilçenin tarım ürünleri Afrika pazarına tanıtıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özel, geçtiğimiz aylarda Libya’da gerçekleştirdiği görüşmelerin meyvesini aldıklarını belirtti. Trablus’ta Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Libya Sanayi Ticaret ve Tarım Odaları Genel Birliği Başkanı Mohamed Raeed ile yapılan görüşmelerde Yenişehir tarımının potansiyelini anlattıklarını ifade eden Özel, “Bu görüşmeler o kadar etkili oldu ki bugün Libya’dan kalabalık bir heyeti ilçemizde ağırlıyoruz” dedi.

TARIM VE LOJİSTİK AVANTAJLARI GÖSTERİLDİ

Heyete Yenişehir’in verimli topraklarını gezdiren Özel, bezelye hasadını yerinde göstererek Coğrafi İşaret Belgeli Yenişehir Biberi’nin ekim sürecini tanıttı. Yolören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret eden heyet, ürünlerin üretim ve paketleme süreçlerini inceleyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Libya’nın tarım arazilerinin sınırlı olduğunu vurgulayan Özel, “Libya, Afrika’nın 4’üncü büyük ülkesi ancak tarım alanı sadece yüzde 1-2. Yaş sebze ve meyve ihtiyacını Yenişehir’den karşılayabiliriz. Libya, Afrika pazarına giriş için bir anahtar” diye konuştu.

HAVALİMANI AVANTAJI VURGUSU

Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nı da heyete gezdiren Özel, havalimanının kargo taşımacılığındaki potansiyeline dikkat çekti. “Yılda 2 milyon 250 bin yolcu kapasiteli havalimanımız, 8 soğuk hava deposuyla Libya’ya 2,5 saatte ürün ulaştırabilir” diyen Özel, tarım ihracatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

LİBYA’DAN İŞBİRLİĞİ SÖZÜ

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Yenişehir’in kaliteli tarım ürünlerinin Libya’nın ihtiyacını karşılayabileceğini ifade ederek, “Havalimanının kargo avantajıyla Libya ile ticaretin ilk kıvılcımını burada yakıyoruz” dedi.

Libya heyetinden İsam Abu Abdullah Aloul ise Yenişehir’in tarım potansiyeline hayran kaldıklarını belirterek, “Çok kısa sürede devlet yetkilileri ve yatırımcılarla tekrar geleceğiz. Anlaşma yapmak ve imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

Tarihi Sinan Paşa Külliyesi’nde yapılan sunumun ardından heyet, Yenişehir’in tarımsal zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.