Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, temmuz ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 16,12 oranında artarak 324 milyon 385 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 civarında düşüş olduğunu ancak, geçen yılın ilk yedi ayına göre bu yılın ilk yedi ayında yüzde 1,92 oranında bir artış olduğunu açıklayan Büyüksimitci, Kayseri’nin ilk yedi aylık toplam ihracatının 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Temmuz ayında Kayseri’den 147 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, şehrin küresel pazarlarda giderek daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle artık dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi. Bu ay da ihracatımızda mobilya sektörü liderliğini korurken, kablo sektörü ikinci sırada, elektrikli ev aletleri ise üçüncü sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer alırken, Irak ve Amerika Birleşik devletleri de önemli pazarlarımızın başında gelmeye devam ediyor”

Küresel ölçekte belirsizlikler yaşansa da Kayseri sanayisinin geleceğe odaklandığını vurgulayan Büyüksimitci şunları kaydetti: “Bugünün zorlukları geçicidir. Asıl mesele, geleceğe nasıl hazırlandığımızdır. Biz sanayiciler olarak artık yalnızca üretmekle kalmıyor; tasarıma, markalaşmaya, verimliliğe, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapıyoruz. Çünkü dünya pazarlarında ayakta kalmanın yolu, katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştirmekten geçiyor.”

Kayseri’nin genç nüfusu, girişimci ruhu ve köklü sanayi kültürüyle fark oluşturduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Kayseri sanayisi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin büyümesinde lokomotif rolünü sürdürecektir. Bu vesileyle ihracatımıza katkı sağlayan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.