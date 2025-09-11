Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı ilçesinde açılan yeni sondaj kuyusu ile su iletim kapasitesinin artırılacağını belirterek; “Bizim için en büyük mutluluk, hemşehrilerimizin huzur ve refahıdır.” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yüzey suyu kaynaklarında yaşanan kuraklığa karşı vatandaşları susuz bırakmamak için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesi İğdelipayaslı Mahallesi mevkiinde yapılan derin kuyu sondaj çalışması ile elde edilen temiz içme suyu, 11 bin metre uzunluğunda yeni nesil O-PVC borular ile terfi hattı imalatı ile bölgeye kazandırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kayseri’mizde hiçbir mahallemizi susuz bırakmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle kuraklıkla mücadele noktasında alternatif su kaynaklarını devreye alarak hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Pınarbaşı ilçemizde hayata geçireceğimiz bu yatırım ile Kızılhan Mahallesi, Kılıçkışla Mahallesi ve İğdeli Mezrası’na kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırarak vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturmuş olacağız. Bizim için en büyük mutluluk, hemşehrilerimizin huzur ve refahıdır. Bölge halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Yatırımlarımız ihtiyaç önceliğine göre devam edecek.”

Pınarbaşı ilçesi Kızılhan Mahallesi Muhtarı Salim Arslan, yeni açılan sondaj kuyusu sayesinde mahalle halkının daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Bölge halkı da mutluluklarını dile getirerek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükılıç’tan Allah razı olsun” sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti.