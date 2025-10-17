Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’nde genç mühendis adaylarıyla bir araya gelerek, yerli ve milli savunma sanayiine olan desteğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, “Yerel yönetimler olarak el ele vermek suretiyle üzerimize ne düşüyorsa katkı sağlama adına biz de varız” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ve şehir protokolü ile birlikte Makine Mühendisleri Odası öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin böyle güzelliklerle anılıp, güzel çalışmalar yapıldıkça keyif aldıklarını ifade ederek, “Emeği geçenleri kutluyorum. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, ülkesine sevdalı olan bayrağına, devletine, vatanına, milletine bağlı olan güzel insanların mekânı olan Kayseri’mize hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’ye olan katkıları, kurum ve kuruluşlarla olan uyumlu, gayretli çalışmalarından dolayı da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, savunma sanayii ile ilgili bir çalışma yapıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesine sevdalı, ülkesini onurlu bir şekilde en iyi noktaya taşımak için gayret gösteren anlayışı ve yaklaşımı ile savunma sanayii sektörünü adeta yüreklendirdiğini vurguladı. Büyükkılıç, “İşte bu anlayış içerisinde 1926’larda başlayan serüven daha sonra kapatılmış ve maalesef Kayseri’miz de boynu bükük kalmış. Daha sonraki süreçlerde yapılan çalışmalar ile biz de varız anlayışı içerisinde bu çalışmalara katkıda bulunulmuş. İşte buralardan ilham alarak, o günleri anımsayarak ve o günleri okuyarak Kayseri’mizi ve ülkemizi en güzel şekliyle sahiplenme anlayışı içerisinde yapılan çalışmaları hiçbirimiz göz ardı etmemeliyiz. Yerel yönetimler olarak el ele vermek suretiyle üzerimize ne düşüyorsa katkı sağlama adına biz de varız” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sadece bir sanayi etkinliği değil milli duruşun, geleceğe dair sarsılmaz umudun buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Savunma sanayii bizim için sadece bir ekonomik, teknolojik etkinlik değildir. Savunma sanayii, binlerce yıllık tarihimizde bu milletin özgür ve bağımsız kalabilmesi için şehitlerimizin bize emanetidir. Dünyanın her yerinde mücadele veren askerlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın yaslandığı çelik kalkandır” diye konuştu.

Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi, mühendislerin çalışması ve milletin gayretiyle İHA, SİHA, uçak ve denizaltı üreten bir ülke olduklarını ve bununla gurur duyduklarını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayiinin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Çiçek, bu gücün dünyada acı çeken tüm mazlumlar için kıymetli olduğunu söyledi. Vali Çiçek, Kayseri Makina Mühendisleri Odası’nın Kayseri’nin gururu olduğunu dile getirerek, odanın yönetimine teşekkür etti.

Sempozyumda yaptığı konuşmada, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e “Kayseri’de çok büyük hizmetler yapan, büyük hizmetlere liderlik yapmış olan devlet adamı,” Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ise “Kayseri’ye yıllardır hizmet eden, imar eden ve Millet Bahçesi’ni gezdirdiğinde gördüm ki çok iyi bir hizmet olmuş, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım” diye seslenen ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, “Bugün Türk savunma sanayisinin kalbi Kayseri’de atıyor. İnşallah bu kalp atışları büyük hizmetlerin, büyük başarıların da müjdecisidir” diyerek destek olan tüm kurum, kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. İlbaş, savunma sanayi üretim süreci hakkında ayrıntılı bilgiler vererek katılımcıları bilgilendirdi. A 400 M kargo uçaklarının retrofiti, bakım onarım faaliyetlerinin Kayseri’de gerçekleştirildiğini dile getiren İlbaş, Seyit Onbaşı Bomba Yükleme Aracı’nın da Kayseri’de üretildiğini vurguladı.