Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte KAYMEK tarafından LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik destek amacıyla düzenlenen Kitap Dağıtım Töreni ve Sınav Motivasyon Semineri’nde öğrencilere kaynak hazırlık kitabı dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilere ücretsiz şekilde kaynak kitap desteğinde bulunan öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç, “Gençler, iyi ki varsınız. Alnınızdan öpüyorum, başarılar diliyorum“ dedi.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, 5 üniversitesi ile öğrenci şehri olan Kayseri’yi eğitim alanında da ön plana çıkan bir kent haline getirme noktasında proje ve destekleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir tarafından LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik destek amacıyla Kitap Dağıtım Töreni ve Sınav Motivasyon Semineri düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve mehteran gösterileri ile başlayan Kitap Dağıtım Töreni ve Sınav Motivasyon Semineri’ne, Başkan Büyükkılıç ve Bakan Göktaş’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları ve müdürler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Başkan Büyükkılıç, Bakan Göktaş ve protokol üyelerini Türk bayrakları ile coşkulu bir şekilde karşıladılar.

Törende gençlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gençler, iyi ki varsınız. Geleceğimiz olan Teknofest gençliği, değerlerine bağlı, vatanına, milletine bağlı olmazla olmazımız olan gençlerimiz. Özgüven içerisinde Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin, Abdülhamid Hanların torunları, sizleri alnınızdan öpüyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Büyükkkılıç törende kendilerini yalnız bırakmayan Bakan Göktaş, Vali Çiçek ve protokol üyelerine de teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da gençlerin heyecanlarını paylaştığını ifade ederek, “Bugün sizler için çok ayrı bir gün. LGS’ye hazırlanıyorsunuz, üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Başkanım davet etti, sizlerle buluşmaya geldik. Hepinizin yolu açık olsun” diyerek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Kendi tecrübelerini öğrencilere aktaran Bakan Göktaş, “Size tavsiyem şu; hayal kurmak bedava ama hayalleri gerçekleştirmek de inanç ister, azim ister, kararlılık ister. İşte bu inanç, o azim, o kararlılık sizde var. Hayal kurun, hayalini kurduğunuz hiçbir şeyden asla vazgeçmeyin. Yaparsınız, başarırsınız. Kendinizle gurur duyun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, Bakan Göktaş, Vali Çiçek ve protokol üyeleri öğrencilere kaynak kitap takdim ettiler.

Törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. Sınıf LGS hazırlık gruplarına 720 set, 12. Sınıf ve lise mezunu YKS hazırlık gruplarına bin 62 set olmak üzere tamamı ücretsiz toplam bin 782 kitap ücretsiz olarak dağıtıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 10 farklı tesiste ücretsiz hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 4. sınıftan 12. sınıf ve mezun gruplara kadar gençlere, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlerin adeta ikinci evi oluyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde 4. sınıftan 11. sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri; 8. sınıflara LGS hazırlık kursları, 12. sınıf ve mezun gruplara ise YKS hazırlık kursları veriliyor. Hizmet yelpazesini her geçen yıl zenginleştiren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni eğitim-öğretim yılında 5000’in üzerinde gencin ve ailesinin hayatına dokunarak, ülkenin yarınları olan gençlerin şehre ve ülkeye faydalı bireyler olması yönünde çalışmalara imza atmayı sürdürecek.