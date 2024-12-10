Kasım ayında 16 milyon 328 bin 863 yolcu hava yolu ile seyahat etti. 11 aylık süreçte havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısı 214 milyon 661 bin 965'e ulaşırken taşınan yük ve kargo miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 4 milyon 560 bin 816 ton olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Kasım ayında 69 bin 652’si iç hatlar, 59 bin 167’si dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 171 bin 55 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

YOLCU SAYISI YÜZDE 10,8 ARTTI

“Uçak trafiği 2023 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında, iç hatta 12,2; dış hatta yüzde 10 ve üst geçişler de dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 9,5 artış meydana geldi.” diyen Bakan Uraloğlu, “Yolcu sayısı iç hatta 7 milyon 444 bin 305, dış hatta ise 8 milyon 876 bin 361 olarak gerçekleşti. Transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 16 milyon 328 bin 863 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 10,8 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise kasımda iç hatlarda 93 bin 395 ton, dış hatlarda 305 bin 78 ton olmak üzere 398 bin 473 tona ulaştı.” diye konuştu.

11 AYDA 214 MİLYON 661 BİN 965 YOLCU

Ocak-Kasım dönemini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 835 bin 436, dış hatlarda ise 809 bin 41 olduğunu belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

“Üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 121 bin 108 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi. 11 aylık dönemde 88 milyon 208 bin 186, dış hatlarda ise 126 milyon 224 bin 96 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 214 milyon 661 bin 965 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu.”

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 852 bin 705 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 708 bin 111 ton olmak üzere, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 4 milyon 560 bin 816’ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise kasım iç hat uçak trafiğinin 8 bin 695, dış hat trafiğinin ise 31 bin 817 olmak üzere toplamda 40 bin 512’ye ulaştığını kaydederek, İstanbul Havalimanı’nda 11 aylık sürede; iç hatlarda 109 bin 114, dış hatlarda 365 bin 601 olmak üzere toplamda 474 bin 715 uçak trafiği gerçekleştiğini belirtti.

SABİHA GÖKÇEN’DE 220 BİN 878 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “İç hatlarda 8 bin 947, dış hatlarda 11 bin 467 olmak üzere toplamda 20 bin 414 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 570 bin 399, dış hatlarda 1 milyon 884 bin 344 olmak üzere toplamda 3 milyon 454 bin 743 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 16 artış gösterdi.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 11 aylık sürede ise iç hatlarda 101 bin 458, dış hatlarda 119 bin 420 olmak üzere toplamda 220 bin 878 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti.

Ocak-Kasım döneminde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 16 milyon 886 bin 834, dış hatlarda ise 41 milyon 888 bin 746 olmak üzere toplamda 58 milyon 775 bin 580’e ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “2024 yılı ilk 11 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 10 milyon 687 bin 378, Antalya Havalimanı’nda 37 milyon 219 bin 963, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 5 milyon 580 bin 375 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 4 milyon 276 bin 170 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 1 milyon 11 bin 694 yolcu trafiği gerçekleşti.” diye konuştu.