Antalya'da Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, KUTSO ve Kaş Ziraat Odası iş birliğiyle düzenlenen lansmanda Margaz Üzümü’nün coğrafi işareti resmen tanıtıldı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Bölgemize kazandırılan Margaz Üzümü Coğrafi İşareti, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Kaş Ziraat Odası iş birliğinde düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı.

Yağmurlu havaya rağmen yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe; KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Başkan Yardımcısı Bayram Karagül, Meclis Üyesi Abdullah Akören, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan KUTSO Başkanı Fahri Özen, Margaz üzümünün bölge ekonomisi ve markalaşma açısından önemine dikkat çekerek, coğrafi işaret tesciliyle birlikte Margaz Üzümü'nün artık yalnızca bir tarımsal ürün olmadığını, Batı Antalya’nın tanıtım gücünü artıracak bir marka değeri kazandığını söyledi.

"Sadece Kaş değil; Finike, Demre ve Kumluca ilçelerimizdeki ürünlerimizin de coğrafi işaretle korunması için gayretle çalışıyoruz" diyen Özen, Margaz üzümünün tescil sürecine önemli katkılarda bulunan Ziraat Yüksek Mühendisi Tamer Uysal’a emeği dolayısıyla Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan tarafından plaket takdim edildi.

Sürece katkı sağlayan Üzümlü Köyü Muhtarı Osman Erer, akademisyenler ve kurum temsilcilerine de teşekkür edildi.

Etkinlik, Margaz üzümünden yapılan çeşitli lezzetlerin tadımı ve Margaz sergisinin gezilmesiyle sona erdi.