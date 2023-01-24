Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezindeki açılış programıyla başlayan Rektörler buluşmasına Rektör Türkmen'le birlikte, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, rektör yardımcıları ve üniversitelerin kariyer merkezlerinin yönetim temsilcileri katıldı.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın açılış konuşmasının ardından Bayburt Üniversitesini temsilen söz alan Rektör Türkmen, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin avantajları ve dezavantajları ekseninde bir kariyer yönetimi ve kariyer planlaması geliştirmenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda sürdürülen çeşitli kariyer programlarını tamamlayacak bölgesel ve yerel kariyer projelerine ihtiyaç duyduklarını belirten Rektör Türkmen, üniversitelerin, kamu ve sanayi iş birliği çerçevesinde gençlerin kariyer inşalarında yol gösterici olması gerektiğine vurgu yaptı. Üniversitelerarası iş birliklerinin ve sürdürülebilir kalkınmanın işaret ettiği amaçlar için ortaklık hareketlerinin sürecin en önemli yönetsel avantajı olduğunu belirten Rektör Türkmen, her üniversitenin özgün nitelikleri ve üstünlüklerini bir araya getiren bir sinerjinin, bölgesel kalkınma ve kariyer planlaması için rekabet gücü olacağından söz etti. KUDAKAF'23'ün bu anlamda önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Rektör Türkmen, organizasyonda emeği geçen tüm üniversitelere Rektörler nezdinde teşekkürlerini iletti.





Açılış programının ardından paydaş üniversite Rektörleri ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Rektör Türkmen, bölgesel ve ortak kültürel tarihe dayanan iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Rektör Türkmen ayrıca Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yakın zaman önce atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.





Hazırlıkları tamamlanan KUDAKAF'23, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 15-16 Mart tarihlerinde geniş katılımla gerçekleşecek.