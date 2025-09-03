Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Şemdinli’den gelen 45 kişilik ekibi ağırladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon ile kardeş şehir olan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden Trabzon'a gelen 45 kişilik ekip, 4 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanan misafirler, Trabzon'a hayran kaldıklarını belirterek, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün ardından karşılıklı ilişkiler güçlenerek sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şemdinli Belediyesi’nin düzenlediği futbol turnuvasında başarılı olan takımlara Trabzon gezisi sözü vermişti. Bu kapsamda 45 kişilik Şemdinli ekibi Trabzon'da ağırlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen ekip, Ayasofya Camii, Atatürk Köşkü, Botanik Park, Ganita sahili, Sümela Manastırı ve Uzungöl’ü gezdi. Ayrıca takımlar oluşturulup halı saha maçları düzenlendi.

BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Trabzon'a hayran kaldıklarını ve gördükleri misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Şemdinli ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Genç ise, "Kardeş şehrimiz Şemdinli’den gelen misafirlerimizi, kültür, tarih, spor ve sanat şehri Trabzon’umuzda ağırlamaktan mutlu olduk. Bütün kardeş şehirlerimizde olduğu gibi Şemdinli'deki kardeşlerimizle de birliğimizi ve beraberliğimizi geliştirmeye, gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.