Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi, 2025 yılı mahsulü 1.750.000 kg yağlık ayçiçeğini açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, 1 Eylül 2025’te Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı üretimine ait tahmini 1.750.000 kg mahsul yağlık ayçiçeğini satışa sunuyor.

Ürün, tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.30’da Karacabey Tarım İşletmesi İhale Salonu’nda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat sunan ihalenin muhammen bedeli 24,90 TL/kg'den 1 milyon 750 bin kilogram gerçekleşecek açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhalenin toplam muhammen tutarı 43 milyon 575 bin TL, geçici teminatı ise 2 milyon 178 bin 750 TL olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM’in resmi internet sitesi (https://www.tigem.gov.tr) üzerinden veya Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde incelenebiliyor.