Karabağlar Belediyesi, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde başlattığı seminer programlarıyla aileleri bilinçlendirmeyi ve çocukları korumayı amaçlıyor.İZMİR(İGFA) - Seminerin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, “Burası bizim evimiz ve ailemiz. Belediyenin temel hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerine de önem veriyoruz,” dedi. Başkan Kınay, madde bağımlılığına karşı mücadele komisyonunun görev başında olduğunu belirterek, “Türkiye’de madde kullanım yaşının 8-10 yaşlarına kadar düştüğünü ve sentetik uyuşturucuya bağlı ölümler açısından Avrupa’da üst sıralarda olduğumuzu unutmamak gerek. Biz bu yüzden ailelere, sokaklara, mahallelere ulaşıyoruz. Karabağlar’da yalnız değiliz. Devletin ilgili kurumları görevlerini yaparken, biz de sosyal ortamda bu etkinlikleri gerçekleştirerek yalnız olmadığınızı hissettirmenin önemini biliyoruz,” şeklinde konuştu.

Başkan Kınay, tüm komisyonların el ele vererek başlattığı bu çalışmanın Mart ayına kadar süreceğini ve Karabağlar’ın her mahallesinde düzenlenecek seminerlerle anne-babalara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aktarılacağını ifade etti. “Bu kapıdan çıktığımızda hepimiz el ele omuz omuza olacağız. Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Bu adımları Karabağlar’da daha da büyüterek sürdüreceğiz. Çünkü o çocukların hepsi benim çocuğum, hepsi benim kardeşim. Hepimiz bir aileyiz ve bu ailenin gereğini hep beraber yapacağız,” dedi.

ERGEN ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI KONULU EĞİTİM

Başkan Kınay’ın konuşmasının ardından Karabağlar Belediyesi Sosyolog ve Aile Danışmanı Cem Arslanbuğa, “Ergen Çocuklara Nasıl Davranmalı” konulu bir seminer verdi. Arslanbuğa, ergenlik dönemindeki çocuklarla doğru iletişim kurmanın önemine dikkat çekerek, ailelere yol gösterici bilgiler sundu.