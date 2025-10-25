Karabağlar Belediyesi, çalışanlarının iş güvenliği bilincini artırmak ve olası iş kazalarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir “İş Güvenliği Eğitim Semineri” düzenledi. Seminere belediye personelleri yoğun ilgi gösterdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde, İş Güvenliği Uzmanları Pelin Yıldız ve Kenan Ekmen, katılımcılara iş güvenliği kuralları, acil durumlarda alınması gereken önlemler, yangın tüpü kullanımı, kişisel koruyucu donanımların önemi ve iş kazalarının önlenmesi gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdi.

Uzmanlar, eğitimin temel amacının “önce insan, önce güvenlik” bilincini yerleştirmek olduğunu vurgularken, işyerlerinde güvenlik kültürünün yaygınlaşmasının hem çalışan sağlığı hem de kurum verimliliği açısından büyük önem taşıdığını belirttiler.

Seminerde ayrıca uygulamalı örneklerle yangın anında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Katılımcılar, sahnede yer alan yangın söndürme tüpü ve güvenlik ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin yıl boyunca belirli aralıklarla tekrarlanacağını ve tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.