Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 2 kurs açılacağı bildirildi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi iş birliğince alanında uzman eğitmen kadrosuyla düzenlenen kurslar sayesinde her yaş grubundan binlerce kişiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı eğitim imkânı sunan KAPEM’de kurslar için kayıtlar bugün başlayacak.

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağı’nda faaliyet gösteren KAPEM’de Çocuk Bakım Elemanı Kursu ve Kur’an Dili Arapça 1 Kursu açılacak.

Hafta içi gündüz açılan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Çocuk Bakım Elemanı Kursu; 13 Eylül 2025 tarihi itibariyle kurs kayıtları alınmaya başlanacak. Kurs 06 Ekim 2025 tarihinde başlayıp 07 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak. Hafta içi her gün 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılacak. 20 kişi kontenjanla sınırlı olan kurs 2000 Evler Mahallesi pazar yerinde açılacak.

Kur’an Dili Arapça 1 Kursu; 13 Eylül 2025 tarihi itibariyle kurs kayıtları alınmaya başlayacak. Kurs 06 Ekim 2025 tarihinde başlayıp 24 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak. Kurs hafta içi her gün 15.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. 20 kişi kontenjanla sınırlı olan kurs 2000 Evler Mahallesi pazar yerinde açılacak. Kontenjanlarla sınırlı kurslara katılmak isteyenler Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.