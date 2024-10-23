Kalpazan'ın Adem'i Timuçin Esen'in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...
Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal'ın yer aldığı "Kalpazan" dizisi, pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide 'Adem' karakterine hayat veren Timuçin...Devamı için tıklayınız
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