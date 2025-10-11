Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali’nin geleneksel korteji, yaşayan antik kent Kaleiçi’nin sokaklarında rengarenk görüntülere sahne oldu. Tahtabacaklar, ateş sihirbazları ve jonglörler rengarenk kostümleriyle bando eşliğinde kent sakinlerini karşılarken Kaleiçi sokaklarını adeta bir masal karnavalına dönüştürdü.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 21 ülkeden 26 şehri ağırladığı Kaleiçi Old Town Festivali’nin her yıl coşkuyla karşılanan kortej geçişi tamamlandı. Eski Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej, Kaleiçi’nin tarihi dar sokakları arasında geçişini sürdürürken kent sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Kortej, Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Karaalioğlu Parkı Orta Mirador’da gerçekleşen Gripin konserine kadar devam etti.

Konser alanı, gençlerin yoğun ilgisiyle saatler öncesinden doldu taştı. Gecede ilk olarak Arka Dörtlü müzik grubu sahne aldı. Ardından ise gençlerin heyecanla beklediği, besteleriyle hafızalarda yer tutan müzik grubu, Gripin dinleyicileriyle buluştu. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dinleyiciler hep bir ağızdan Gripin’in parçalarına eşlik etti.

‘AYNI DENİZİN SUYU OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gecede yaptığı konuşmada Kaleiçi Old Town Festivali’nin 10’uncu yaşında kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı. Festivalin Kaleiçi’nde turizm başta olmak üzere kültürel ve yerel ticarete canlılık kazandırdığına vurgu yaparak, “Kaleiçi artık 12 ay açık, 12 ay 7 gün 24 sokaklarında dolaşılabilen bir yer” dedi. Festivalle birlikte geçmişten bugüne hem kültürel hem diplomatik olarak büyük ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu zamana kadar Kaleiçi Old Town Festivali aracılığıyla 200’e yakın kenti ağırladık. Bu yıl ise festivalimize 26 ortağımız geldi. Katılımcı kentlerimizle birbirimizi temsil ediyoruz. Türkiye'mizin ve bütün dünyanın aynı denizin suyu olmaya, deniz olmaya, birlik, beraberlik içinde ve barış içinde kardeşçe yaşamaya çok ihtiyacı var. Festivalimizin bu insanlık kültürüne katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından, festivale katılan şehirler, geleneksel kostümleri, ellerinde kendi ülkelerinin bayrakları ve Türk bayraklarıyla sahnede Antalyalıları selamladı.