18/ 19 /20 Mayıs tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirilen 2023 yılı Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında dereceye giren Bayburtlu sporcumuz Yiğit Dinçer, 66 Kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan "Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 69 ilden, bin 51 sporcu katılım sağladı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.