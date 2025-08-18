İzopoint Yalıtım ve Yapı Kimyasalları, Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun liderliğinde inşaat sektöründe kalite, güven ve sürdürülebilirlik arayışına yanıt veriyor. Türkiye genelinde ve uluslararası pazarda büyüme hedefleyen firma, yenilikçi ürünleriyle dikkat çekerken, güçlü bayilik ağı ve ekonomik çözümleriyle girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor.AYDIN (İGFA) - İzopoint, ısı, su, ses yalıtımı ve endüstriyel yapı kimyasalları gibi geniş bir ürün yelpazesiyle modern yapıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kalite belgeleri, Ar-Ge yatırımları ve inovatif yaklaşımlarıyla kısa sürede sektörde güven kazanan marka, enerji verimliliği ve güvenli yaşam alanları sağlamayı hedefliyor.

Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun, “Yalıtım, enerji tasarrufu ve sağlıklı mekanlar sunar. İzopoint olarak her projeye değer katıp standartları yükseltiyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK VE BAYİLİK MODELİ

İzopoint olarak Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında dağıtım ağı kurmayı planlayarak, ekonomik doğrudan satış modeli ve bayilik sistemiyle girişimcilere ticari kazanç ve güvenilir bir iş ortaklığı sunduklarını ifade eden Torun, “Bayilerimiz, kurumsal gücümüzle sektöre sağlam bir giriş yapabilir. Eğitim, pazarlama ve saha desteğiyle her iş ortağımızın başarısı bizim başarımızdır” diye konuştu.

Türk markasını uluslararası arenada temsil etmeyi vizyon edindiklerini ifade eden Torun, İzopoint'in yenilikçi ürünleri, güçlü bayilik ağı ve sürdürülebilir çözümleriyle inşaat sektöründe fark oluşturduğunu söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede yalıtımın önemine dikkat çeken Torun, İzopoint Yalıtım olarak seminerler ve eğitim programlarıyla bayilerine bilgi ve teknoloji transferi sağladıkarını, firma olarak Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika pazarlarına açılmayı planlayarak global bir marka olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.