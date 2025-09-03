Kuruluşunun 60. yılında “Biz Geleceğiz” diyerek geleceğe yatırım yapan İzocam, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uyumlu hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile yalıtım sektöründeki öncülüğünü pekiştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye yalıtım sektörünün 60 yıllık lider markası İzocam, sürdürülebilirlik vizyonunu somut adımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Enerji verimliliğini kuruluş amacının merkezine yerleştiren İzocam, bu anlayışla Türkiye yalıtım sektöründe bir ilk olarak 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Evrensel Standardı’na uyumlu hazırlanan rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki performansını şeffaf biçimde ortaya koyuyor.

Genlerinde sürdürülebilirlik taşıyan, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olarak; faaliyetlerini daha sistematik, izlenebilir ve karşılaştırılabilir hâle getirme fikri ile bu sürece adım attıklarını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “60’ıncı yılımızda ‘Biz Geleceğiz’ diyerek çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik, bizim için yalnızca bir strateji değil, kurumsal kimliğimizin temel taşıdır. Türkiye yalıtım sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yayımladığımız 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz, bu sorumluluğun somut bir yansımasıdır. GRI standartlarıyla uyumlu olacak şekilde hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzun amacı; enerji verimliliğini kuruluş amacımızın temelinde kabul ederek, üretim süreçlerimizden ürünlerimize, toplumsal katkılarımızdan kurumsal yönetim anlayışımıza kadar tüm faaliyetlerimizde benimsediğimiz sürdürülebilirlik ilkelerini şeffaf bir biçimde ortaya koymaktır. Bu kapsamda; çevresel etkilerimizi, sosyal sorumluluklarımızı, kurumsal yönetim yaklaşımımızı ve genel sürdürülebilirlik performansımızı detaylandıran kapsamlı bir rapor hazırladık” diye konuştu.

RAPORDAKİ ÖNCELİKLER PAYDAŞ KATILIMIYLA BELİRLENDİ

2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nun, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen önemlilik analizi sonucunda oluşturulduğunu da açıklayan Murat Savcı, raporda “çok yüksek öncelikli” olarak belirlenen başlıkları; iş sağlığı ve güvenliği, ürün kalitesi ve güvenliği, müşteri memnuniyeti, iş etiği, enerji yönetimi ve yenilenebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları ve çalışan memnuniyeti olarak sıraladı. Murat Savcı, sürdürülebilirlik raporlarının devamına ilişkin olarak ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gerek ülkemiz gerekse yalıtım sektörümüz için önemli bir katkı olarak gördüğümüz raporumuzu, sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda her yıl yayımlamayı planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası raporlama standartlarını dikkate alarak formatını sürekli güncelleyecek ve paydaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşacağız.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BÜYÜME STRATEJİSİNİN MERKEZİNDE

İzocam olarak sürdürülebilirliği sadece bir kavram olarak değil, tüm iş süreçlerinin, kurumsal kültürünün ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin temel yapı taşı olarak gördüklerini vurgulayan Genel Direktör Murat Savcı, şunları kaydetti:

“Bu hedefler doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede ve yaşanabilir bir dünya bırakma ülküsüne katkı sunabilmek amacıyla, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyon hedefimizin altını güçlü bir şekilde çiziyoruz. Ayrıca su tüketim miktarımızı da 2030 yılına kadar %50 düşürmeyi, geri dönüştürülemeyen atık miktarımızı ise sıfıra düşürmeyi hedefledik. Bu iddialı ama ulaşılabilir hedefler doğrultusunda, kaynakları daha verimli kullanmak, üretim süreçlerimizi karbonsuzlaştırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmak, enerji verimliliğimizi maksimum seviyeye taşımak ve döngüsel ekonomi ilkelerini tüm üretim tesislerimize ve iş süreçlerimize entegre etmek için kısa, orta ve uzun vadeli, kapsamlı planlarımızı oluşturduk.

İzocam olarak ‘Bugünlere Yalıtım, Sürdürülebilir Yarınlara Yatırım’ anlayışıyla ürettiğimiz tüm yalıtım ürünleri de global sürdürülebilirlik hedeflerine direkt katkı sunuyor. Yalıtım çözümlerimiz ile binalarda ve sanayi tesislerinde sağladığımız enerji tasarrufu sayesinde, nihai kullanımda ciddi ölçüde karbon salımının önüne geçiyoruz. Yani yalnızca üretim süreçlerimizde değil, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkiyi azaltıyoruz. Bu sayede gelecek kuşaklar için değer yaratarak onlara yaşanabilir dünya bırakma hedefine katkı vermenin de gururunu yaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımız sadece çevresel etkilere odaklanma ile sınırlı kalmıyor. Topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle, insan kaynağına ve refahına yatırım önceliğimizle; iş sağlığı ve güvenliği, çalışan memnuniyeti, etik tedarik zinciri yönetimi ve toplumsal katkı projeleri gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz. Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen bir kurum kültürüyle hareket ediyor, kadınların istihdamını artırmaya yönelik yatırımlar yapıyor, özel programlar geliştiriyoruz.

Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması gibi anlaşmalar ve diğer tüm yasa ve yönetmelik süreçlerine uyumlu şekilde hareket etmeyi sürdürüyoruz. Şirketimiz süreçleri ve ürünleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ilkelerinin 7 tanesine direkt destek vermektedir. Tüm bu çalışmaların temelinde, sadece bugünün değil, yarının dünyasını da sürdürülebilir bir şekilde inşa etme irademiz yatıyor. İzocam olarak, sadece sektörümüzde değil, ülkemiz hatta global ölçekte de pozitif etki yaratabileceğimizin inancındayız.”