Kocaeli'de İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Sivas’ta düzenlenecek Serbest Güreş U23 Türkiye Şampiyonası’nda kenti başarıyla temsil etmek için mindere çıkmaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 2025 yılı Serbest Güreş U23 Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman adına Sivas’ta düzenlenecek olan şampiyonada, kulüp dört genç sporcusuyla mindere çıkacak.

BAŞARIYI HEDEFLİYORLAR

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Özgür Güreşen, Yunus Emre Akköze, Berkay Ok ve Erman Berat Altıntaş ile mücadele edecek. Güreş takımının sorumlusu Bayram Güreşen, sporcuların bu önemli turnuvaya büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, şampiyonadan başarılı sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

ERENKAYA, “KENTİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER”

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ise şampiyona öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek, “Sporcularımızın İzmit’i en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Yönetim olarak onlardan büyük başarılar bekliyoruz ve her zaman yanlarında olacağız” dedi.