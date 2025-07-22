İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Yörükler Sokak’ta parke yol yenileme çalışması gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Alikahya Atatürk Mahallesi Yörükler Sokak’ta altyapı çalışmaları sonrasında bozulan parke yolda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

500 metrekare parke taşı kullanılan çalışmalarda yol baştan sona yenilendi.

Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı.