ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Türk vatandaşı Çağla L. Nemutlu, Toms River’da iki yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddiasıyla tutuklandı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Toms River kentinde, 19 Temmuz 2025 gecesi saat 23:25 civarında meydana gelen trafik kazasında, Türk vatandaşı Çağla L. Nemutlu’nun (22) iki yayaya çarparak olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Ocean County Savcılığı’nın açıklamasına göre, Lacey Township’te yaşayan Nemutlu, Winteringham Village apartman kompleksinin otoparkında aracını geri manevra yaparken iki erkek yayaya çarptı.

Kazada 60 yaşındaki bir adam ağır yaralanarak Jersey Shore Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, diğer yaya hafif yaralarla olay yerinde tedavi edildi.

OLAY YERİNDEN HIZLA KAÇTI

Soruşturma, Nemutlu’nun kazanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştığını ve yaralılara yardım etmediğini ortaya koydu. Toms River Polis Departmanı, Ocean County Başsavcılığı Ağır Suçlar ve Trafik Suçları Bürosu ile Şerif Ofisi’nin ortak çalışmasıyla Nemutlu, Winteringham Village içinde bulunarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nemutlu, “ciddi bedensel yaralanmaya neden olan trafik kazasından bilerek kaçma” suçlamasıyla Ocean County Hapishanesi’ne gönderildi ve mahkeme tarihini bekliyor. Soruşturma, ilgili birimler tarafından detaylı bir şekilde sürdürülüyor.