Muğla Milas Belediyesi tarafından dikimi yapılan lavanta fidelerinin çiçek açmasının ardından hasadı yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi tarafından çiftçilere alternatif ürün sunmak ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak için Kırcağız’da bulunan mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait olan araziye dikilen lavanta fidelerinin hasadı yapıldı.

ÜRÜNLERİN SIKIMI YAPILARAK LAVANTA YAĞI ELDE EDİLDİ…

Kırcağız Mahallesi’nde lavanta bahçesi kuran ve alternatif tarım çalışmalarına devam eden Milas Belediyesi lavanta hasadı gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından hasadı gerçekleştirilen ürünlerin sıkımı yapılarak lavanta yağı elde edildi.

HASADIMIZIN BEREKETLİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM…

Hasat hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “ Kırcağız Mahallemizde mülkiyeti belediyemize ait olan alana dikimi gerçekleştirilen lavanta fidelerinin hasadını gerçekleştirdik. Çeşitli alanlarda değerlendirilen lavanta bitkisi aynı zamanda vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimiz tarafından gerçekleştirilen hasadımızın bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.