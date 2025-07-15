TEMA Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 18 Çocuk Etkinlik Merkezi’nin ortaklaşa geliştirdikleri ağaçlandırma projesi kapsamında 589 çocuk, filizlendirdikleri meşeleri Ata Çiftliği’nde (BAKAP) doğayla buluşturarak fidanlık oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak, doğa ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 18 Çocuk Etkinlik Merkezi; Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı iş birliğiyle Ata Çiftliği’nde fidanlık oluşturdu.

Proje kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen “Meşe Palamudu Tüpleme” etkinliği sonrasında saksılarda filizlenen meşeler Ata Çiftliği’nde doğayla bütünleşti.

AMAÇ DOĞAYA VE ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER YETİŞTİRMEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne üye 589 çocuğun bakımını üstlendikleri meşeler, yine çocuklar tarafından toprakla buluşturuldu.

Eğitmen Hatice Ayten amaçlarının doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Çocuk Etkinlik Merkezlerinde bulunan çocuklarımızla bugün BAKAP’ta 2024 yılında tüplediğimiz meşe palamutlarının dikim aşamasındayız. TEMA Vakfı iş birliğiyle yaptığımız bu çalışmayla çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek bırakmak için çaba sarf etmekteyiz. 18 Çocuk Etkinlik Merkezi’mizde her yıl gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla çocuklarımıza yeşili sevdirmeyi amaçlıyoruz.”

“GELECEĞE MİRAS BIRAKMAK İÇİN AĞAÇ DİKİYORUM”

Kendi yetiştirdikleri meşe fidelerini toprakla buluşturan çocuklar sevinçlerini şu sözlerle dile getirdiler:

- Emir Mehmet Ateş: “Hayatımda beş kere fidan diktim. Bu altıncı oluyor. Fidan dikmeyi çok seviyorum, gerçekten de çok eğlenceli.”

- Umut İzgü: “Burada fidan dikiyoruz. Doğayı yeşillendirmek için ağaç dikiyorum.”

- Salih Efe Alkan: “Bu fidanlar daha da büyüyecek. Doğayı sevdiğim için, geleceğe miras bırakmak için ağaç dikiyorum.”

- Mina Yıldırım: “Eğlenceliydi. Temiz havamız olsun diye fidan dikmeyi öğrendik burada.”