MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, 15 Temmuz’un ekonomik ve beşeri sermayeyi hedef alan bir FETÖ girişimi olduğunu belirterek, milletin demokrasi ve ekonomi zaferini vurguladı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ’nün 2016’daki hain darbe girişiminin ekonomik ve beşeri sermayeyi hedef aldığını belirtti. Şenocak, “Darbeler, kaynak ve gelir transferi amacı taşır. 12 Eylül ve 28 Şubat, ekonomik krizlere yol açtı. 15 Temmuz’da hedef, IMF borcunu kapatan, 27 çeyrek büyüyen ve büyük projelere hazırlanan Türkiye ekonomisiydi” dedi.

Darbe girişiminin ekonomiye yaklaşık 300 milyar TL’lik maliyet çıkardığını, alt sektörlerle bu rakamın daha da arttığını ifade eden Şenocak, “2016’da yüzde 4,5 ve yüzde 4,7 büyüyen ekonomi, darbe sonrası 3. çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Döviz kuru 2,87’den 3’ü aştı, piyasalarda satış baskısı yaşandı. Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu planları bozdu, demokrasi ve ekonomiyi korudu” diye konuştu.

“FETÖ, BEŞERİ SERMAYEMİZİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI”

Başkan Alparslan Şenocak, FETÖ’nün ekonomik tahribatın yanı sıra beşeri sermayeyi de hedef aldığını vurgulayarak, “MÜSİAD, her zaman milli iradenin yanında olmuş, darbeler ve FETÖ ile mücadele etmiştir. 15 Temmuz, milletimizin vatan sevgisini dünyaya gösterdiği, darbeler dönemini kapattığı bir milattır” dedi.

Şenocak, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri minnetle anarak, MÜSİAD’ın demokrasi ve milli irade duruşunu sürdüreceğini ifade etti.