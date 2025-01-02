İzmirli Kadınlar, Yeşilay’ın başlattığı” İzmirli Kadınlarla El Ele Bağımlılıkla Mücadele” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara destek olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) ve Yeşilay İzmir Şube Başkanlığı’nın düzenlediği “İzmirli Kadınlarla El Ele Bağımlılıkla Mücadele” semineri Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bağımlılığın her yönüyle ele alındığı seminerde, güvenlik ve tedavi boyutları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

“İzmirli Kadınlarla El Ele Bağımlılıkla Mücadele” etkinliğine, İzmir Kadın Kuruluşları Birliğine bağlı bileşen derneklerin üyeleri ve temsilcileri katıldı. Seminerde, bağımlılığın önlenmesi ve tedavisi konusunda kadınları eğitmek ve öncülük etmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir dizi sunum yapıldı.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Dönem Başkanı Gülsen Özkan, bu önemli buluşmanın, kadınları bağımlılıkla mücadeleye yönelik strateji geliştirmede güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, toplum desteğinin, bağımlılıkla mücadelede çok önemli olduğunu söyledi. Özkan, bağımlılığın toplumun her kesimi için önemli bir sorun olduğunu, çalışmalarında bu konuya hassasiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, bu önemli işbirliği için Yeşilay ailesine teşekkür etti. Özkan, kadınlara seslenerek; bağımlılıkla mücadelede gençlere ve çocuklara ulaşmak için, öncü rol oynamalarını, onları bilinçli yönlendirmede Yeşilay’a her daim destek olacaklarını dile getirdi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ise, bağımlılıkla mücadelede kadınların birlik içinde omuz omuza verip, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmesinin önemine dikkat çekerek, bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitim programları ile bu sorunun başlamadan önlenmesine katkı sağlanabileceğini söyledi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Beril Acar da konuşmasında, bağımlılığın anlaşılması konusunda detaylı bir analiz sunarak, kapsamlı eğitim ve farkındalık programlarına duyulan ihtiyacı detaylandırdı.

AİLELER EMNİYETE DESTEK OLMALI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Bircan Birkan da, bağımlı ve bağımlı yakınları açısından yasal boyutlara genel bir bakış sunarak, kolluk kuvvetlerinin bağımlılığın önlenmesi ve kontrolündeki rolünü vurgulayan bir sunum yaptı.

Etkinlik, katılımcıların bağımlılıkla ilgili konulardaki bilgilerini test eden interaktif bir Kahoot oyunu ve yeni yıl kutlaması ile sona erdi.

Yarışmaya yoğun ilgi gösteren İzmirli kadınlar, hem eğitim sonucunda edindikleri bilgileri test etme, hem de eğlenerek yarışma deneyimini yaşadılar. Kahoot yarışma sonucunda ilk üçe giren İzmirli kadınlara İzmir Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Kadın Kuruluşları Birliği Dönem Başkanı Gülsen Özkan tarafından hediyeleri takdim edildi.