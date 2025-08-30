Ege İhracatçı Birlikleri’nden; 2023 yılının ocak – temmuz döneminde 6 bin 257 firma ihracat yapmışken, 2024 yılının ilk 7 ayında 6 bin 128 firma ihracat yapabildi. 2025 yılının aynı döneminde ihracat yapan firma sayısı 5 bin 901’e indi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı son çeyrekte 41 bin kişi azalırken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından âtıl işgücü olarak nitelendirilen gerçek işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 32’ye yükseldi.

Türk ekonomisinin kırılgan yapısı işsizlik rakamlarındaki yarayı derinleştirirken, Ege Bölgesi’nde ihracat yapan firma sayılarında da azalış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

EİB’ye 2024 yılında 444 ve 2025 yılında 348 firmanın yeni üye olup ihracat yaptıkları dikkate alındığında 2023 yılında ihracat yapan 6 bin 257 firmadan 5 bin 109’unun 2025 yılında ihracat kabiliyetini koruduğu ortaya çıkıyor. Son iki yılda EİB’nin ihracat yapan üye firma sayısındaki azalış 1.148 firmaya ulaştı.