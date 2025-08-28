İzmir'de Çeşme Yarımadasında geleneksel olarak üretilen, tadı ve aromasıyla meşhur Çeşme Kavununda hasat başladı.İZMİR (İGFA) - Çeşmeli Üreticilerle birlikte hasada katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme Kavununun 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “coğrafi işaretli ürün” olarak tescillendiğini belirterek İzmir’de yaklaşık 10 bin dekar alanda yaklaşık 22 bin ton kavun üretildiğini söyledi.

Günümüzdeki bu meşhur kavunun üretimi, üreticilerin kendi ürettikleri kavunlardan aldıkları tohumlar ile gerçekleştirildiğini kaydeden Müdür Şahin, "Çeşme Kavununun en önemli ayırt edici özelliği çok tatlı, sulu ve kendine has bir aroması olması. Erkenci bir kavun ve depolamaya uygun. Taze tüketilen bir meyve olmakla birlikte uygun koşullarda 6 aydan daha fazla dayanıklı. Çeşme Yarımadasının önemli tarım ürünleri arasında yer alan Çeşme Kavunu, Ovacık ve Çiftlikköy ile Urla Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallerinde üretiliyor ve bu üretim böyle önemli bir ürünün üretiminin devamı için çok önemli” diye konuştu.