İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, yeni sezon kapsamında 13 Ekim’de kapılarını açıyor. Her yaş ve kesimden İzmirliye hizmet eden salonda yine yoğun bir takvim var.İZMİR (İGFA) - Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu 13 Ekim’de yeni sezonu açıyor. İzmirlilerin buz sporlarını tanıması ve ilgisinin artması amacıyla düzenlenen ücretsiz halk seansları yeni dönemde de sürdürülecek. Ücretli seanslarda ise fiyatlar bu yıl da aynı kalacak. Tesiste ayrıca özel dersler ve buz pateni kursları da verilecek. Yurttaşlar salondan İzmirim Kart veya kredi kartı ile kolayca faydalanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesimini sporla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “Haydi Kadınlar Projesi” de devam edecek. Proje kapsamında, 18-45 yaş aralığındaki ve buz patenini bilmeyen kadınlara ücretsiz buz pateni eğitimi verilecek. Ayrıca gençler ve çocuklar da ücretsiz olarak buz sporlarıyla tanışma ve temel eğitim alma fırsatı bulacak. Engelli yurttaşlar ise antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitimlerden yararlanabilecek.

HERKES İÇİN YOĞUN TAKVİM

20 Ekim’de özel dersler başlayacak. Yine 20 Ekim’de ön kayıtları alınmaya başlayacak kurslar ise 1 Kasım’da başlayacak. Kasım ayında kayıtları başlayacak “Haydi Kadınlar” projesi kapsamında, aralık ayı boyunca her salı 20.00-21.00 saatleri arasındaki seansta ücretsiz buz pateni eğitimi verilecek. 15 Ekim itibariyle her çarşamba günü 13.00-13.45 saatleri arasında üniversite öğrencileri ücretsiz halk seansından faydalanabilecek. 6 Kasım’dan itibaren, her perşembe günü 11.00-11.45 saatleri arasında özel gereksinimli (engelli) çocuklara antrenörler eşliğinde ücretsiz buz pateni seansı düzenlenecek.

Kasım ayından itibaren, İzmir bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarına ücretsiz halk seansı hizmeti verilecek. Ayrıca, İZELMAN AŞ’ye bağlı anaokullarının talepleri doğrultusunda öğrencilere her pazartesi günü ücretsiz eğitim seansı gerçekleştirilecek.

Sömestr tatilinde ilköğretim öğrencilerine karne hediyesi olarak belirlenen tarihlerde ücretsiz halk seansları düzenlenecek. Halk seansları, kurslar ve özel ders saatlerini ve günlerini öğrenmek isteyenler https://buzsporlari.izmir.bel.tr/ adresini ziyaret edebilecek ve 293 42 12 numaralı danışma hattından bilgi alabilecek.