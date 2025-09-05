İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin okul servis ücretlerini hesaplayabilmeleri için web sitesi hazırladı. Öğrencinin alınacağı konum, gideceği okul ve mesafeye göre servis ücretinin hesaplanabildiği https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr web adresi, velilere büyük kolaylık sağlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci velilerine büyük kolaylık sağlayacak yeni bir web sitesini yayına aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında servis kullanacak öğrenci velilerinin servis ücretlerini kolayca hesaplaması için https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr web sitesini hizmete sundu. Öğrencinin alınacağı konum ve gideceği okulun hem rotası hem mesafesi hem de ücretinin hesaplandığı web adresi, velilere büyük kolaylık sağlayacak.

MECLİS KARARIYLA ALINAN ÜCRET TARİFESİ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

Oluşturulan https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr web adresi, vatandaşların kendi ev ve okul konumlarını sisteme girerek, aradaki mesafeyi (kilometre) öğrenmesini sağlayacak. Meclis kararına göre belirlenen servis ücretinin aylık ve yıllık bazda ne kadar olduğu kriter olacak. Hesaplama yalnızca kilometre bazlı meclis kararı doğrultusunda yapılıyor. Farklı ek kalemler hesaplamaya dahil edilmiyor.

Vatandaşlar https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresine girdikten sonra, harita üzerinden ev adresi ve okul adresi seçecek. Sistem hem rota hem de ücret tarifesini çıkartacak. Adres ara seçeneğinden de ev adresi bulunabilecek. Web sitesinde bulunan haritadan konum önerisi de görülebilecek. Hesaplama sonucu da sayfanın altında yer alacak. Toplam mesafeye göre, olması gereken aylık servis ücreti https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr web adresinde gözükecek.