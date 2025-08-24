Urla'da düzenlenen Barbaros Oyuk (Korkuluk) Festivali, renkli görüntülere ve coşkulu gösterilere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da renk renk korkulukların görücüye çıktığı, yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve hediyelik eşyaların satıldığı festivale katılarak yurttaşlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Batı Urla Köyleri Derneği (BUKÖYDER) iş birliğiyle düzenlenen 8. Barbaros Oyuk Festivali, yine renkli görüntüler oluşturdu.

Yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların tanıtımı ve satışının yapıldığı festivalde çeşitli etkinlikler, yarışmalar, müzik dinletileri ve geleneksel dans gösterileri de yer aldı.

Festivale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da katıldı. Kaybolmaya yüz tutmuş yöresel değerler ve gelenekler üzerinde farkındalık yaratmayı, üretimi teşvik etmeyi ve tarımı canlandırmayı amaçlayan festivalde tek tek stant ziyareti yaparak alışveriş yapan Başkan Tugay ve Başkan Balkan, İzmirlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Geleneksel festivalde renk renk korkuluklar büyük ilgi çekti.

COŞKU DORUĞA ÇIKTI

Festival ziyaretine Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde yer alan çini sergisini gezerek başlayan Başkan Tugay, köy meydanını çevreleyen stantları da tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Tugay'a, Başkan Balkan ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan da eşlik etti. Bora Mazacıoğlu isimli yurttaş, Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Nuş-i Şarab Et şarkısını Başkan Tugay için seslendirdi. 9,5 yaşındaki Pina Gücenmez ise el yapımı kukla ile Başkan Tugay'a mini gösteri sundu. Stant ziyaretleri sırasında Barbaros köyünün en yaşlı sakinlerinden 88 yaşındaki Miyase Gürbulak ile sohbet eden Başkan Tugay, gözleme yapan kadınlara yardım edip taleplerini dinledi. Başkan Tugay, paten almak için aileleriyle birlikte stantta takı satışı yapan 8 yaşındaki Aliye Sıla But ve Defne Çelik'ten hem alışveriş yaptı hem de paten hediyesi sözü verdi. Festival kapsamında köy meydanında kurulan sahnede şarkı ve türküler söylendi. Dört bir yandan festivale katılan vatandaşlar müziğin ritmine kapılarak dans etti.

Öte yandan kent gündemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Tugay, "Yangınlar, aşırı sıcaklar ve susuzluk, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir kısmının yaşadığı sorun. Bunlarla başa çıkacağız, başa çıkmak zorundayız. Hepsinin çözümünü akılla, bilgiyle, bilimle bulacağız. Çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllar içinde üreteceğimiz çözümlerle bunları yöneteceğiz. Biz burada yaşamaya devam edeceğiz, çocuklarımız burada yaşamaya devam edecek. Biz çok güzel bir milletiz, çok güzel insanlarız. İzmir çok kültürlü bir yaşamın birden fazla özelliğini koruyan, bünyesinde barındıran bir şehir. Değerlerimizin farkında olmamız lazım. İzmir'den uzaklaştığınız zaman İzmir'in ne kadar özel ve güzel bir yer olduğunu anlıyorsunuz. Güzel ve asil yürekli milletin her türlü kültürel zenginliğini korumak için bir belediye başkanı olarak üzerime ne düşerse yapacağım" diye konuştu.