İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Turnuvada, müsabakaları tamamlanan Küçük Kızlar kategorisinde şampiyon Eczacıbaşı oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "spor başkenti" hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen ve 17 Mayıs’ta başlayan Festival Voleybol organizasyonu devam ediyor.

Fuar İzmir’in hollerinin dev bir spor kompleksine dönüştürüldüğü şampiyonada Küçük Kızlar kategorisinin maçları tamamlandı. Finalde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu. Turnuvanın 3’üncülük madalyasını ise Galatasaraylı sporcular aldı.

Eczacıbaşı oyuncularına kupa ve madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ile İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özuslu; Vakıfbank’ın madalyalarını İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ile Türkiye Voleybol Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi Ziya Sözen; Galatasaray takımının madalyalarını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü, İZFAŞ Tahsis Kiralama Operasyon Şefi Tolga Uluyazı ve İZFAŞ Dijital Fuarcılık ve Web Tasarım Şefi Emrah Erözel verdi.

30 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Aynı anda 7 karşılaşmanın oynanabildiği turnuvada Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Midi Kız ve Midi Erkek kategorilerinin yanı sıra kadınlarda 30 yaş, erkeklerde ise 35 yaş üstü sporcuların karşılaşacağı Veteranlar kategorisinde de kıyasıya rekabet 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Bir yandan voleybolcular mücadele ederken diğer yandan festival alanında oluşturulan yeme-içme alanları, spor deneyim alanları ve sürpriz yarışmalar ile eğlence doruğa çıkıyor.