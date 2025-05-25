TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Mersin’de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası yarı finalinde Bahçeşehir Koleji’ni 76-69 yenerek finale adını yazdırdı. Takım, şampiyonanın son gününde 25 Mayıs Pazar (bugün) günü “Fenerbahçe – Anadolu Efes” yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin’de organize ettiği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda final için geri sayım başladı.

Pilot takım anlaşmasıyla TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Fırat Yavuz antrenörlüğündeki Gemlik Basketbol U18 Takımı, Bursa şampiyonu olarak katıldığı organizasyonun grup aşamasını 3’te 3 ile geçerek son 8’e yükselmeyi başarmıştı.

Çeyrek finalde İstanbul Vardar’ı 81-73 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, yarı finalde ise Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaştı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada müthiş bir oyun sergileyen Gemlik Basketbol rakibini 76-69 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Gemlik Basketbol U18 Takımı, şampiyonanın son gününde 25 Mayıs Pazar günü “Fenerbahçe – Anadolu Efes” yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki final karşılaşması saaat 17.45’te başlayacak.