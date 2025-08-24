İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilere yönelik desteklerini Emekli Dayanışma Kartı uygulamasıyla sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlanan yardımlarla dar gelirli yurttaşlar nefes alıyor. Emekli Dayanışma Kartı ile ihtiyaç sahibi emeklilere kira, market ve su faturaları için destek sürüyor.

“BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Ballıkuyu Akarca Mahallesi’nde yaşayan Fatma Nacar, “Emekliyim, oğlum çalışmıyor. 11 bin lira kira veriyorum. Marketten bir şey alamıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Allah bin kere razı olsun. Gıda yardımı aldım, haftanın beş günü yemek alıyorum. Kira desteğim de gelecek” dedi.

“YALNIZ BIRAKMADI”

Yeşildere’de yaşayan Feridun Şahinler ise “6 bin lira kira veriyorum. Eşim sara hastası, ben şeker hastasıyım. Büyükşehir’den yemek ve bayram yardımı aldım. Başkanım bizi hiç yalnız bırakmadı” ifadelerini kullandı.

“FERAHLATTI”

İzmirli Elif Şengül de “Eşim emekli, oğlum işsiz. 12 bin lira kira ödüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi erzak verdi, günlük yemek alıyoruz. Yardımlar bizi ferahlattı” diyerek memnuniyetini dile getirdi.