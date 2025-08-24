Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-31 Ağustos 2025 haftası için hava durumu tahminini açıkladı. Ülkenin güney kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normaller civarında olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasını kapsayan haftalık hava durumu tahminini paylaştı.

Yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji, vatandaşları özellikle güney bölgelerde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaya çağırırken, haftalık tahminlerin detaylarının resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İşte Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre haftaya toplu bakış:

25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

26 AĞUSTOS 2025 SALI

27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

29 AĞUSTOS 2025 CUMA