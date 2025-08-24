Great Place To Work'ün çalışan deneyimini ölçümleyen ve analiz etmeye odaklanan Türkiye’nin en kapsamlı sektörel En İyi İşverenler listeleri açıklanmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Great Place To Work® Sertifikası sahibi organizasyonların dahil olduğu araştırmada, çalışanların iş yerlerindeki güven düzeyi, liderlik algısı, iş-özel hayat dengesi ve iş birliği deneyimleri ölçümlendi. Yapılan analizler sonucunda öne çıkan şirketler, sektörlerine örnek teşkil eden harika iş yerleri olarak belirlendi.

Bu yıl Best Workplaces in Technology™ 2025 listesinde 28 şirket yer almaya hak kazandı. Bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere odaklanan “Teknoloji’nin En İyi İşverenleri” listesine girmek için, teknoloji çalışanlarının deneyim algısının genel çalışan deneyimine yakın, eşit ya da daha yüksek olması kriteri esas alındı.

Finans sektöründe geçen yıl 13 şirket listeye girmeye hak kazanırken bu yıl 17 şirket listeye girmeye hak kazandı.

İş yerinde çalışanların yaptığı işe uygun ücret ödendiğine dair görüşleri 2024 yılında yüzde 34 iken bu yıl ise yüzde 55.

Trust Index skorunda ise Millennials kuşağında yer alan çalışanlar diğer kuşaklarda yer alan çalışanlara göre en düşük seviyede görüldü.

Araştırmaya göre, liste şirketlerindeki çalışanların yüzde 90’ı, yöneticilerinin iş ile ilgili uygulamalarının dürüst ve etik değerlere uygun olduğunu belirtiyor. Bu güven, ekiplerin iş birliği içinde çalışmasını kolaylaştırıyor, karar alma süreçlerini hızlandırıyor ve organizasyon genelinde verimliliği arttırdı.

Standart şirketlerde ise bu oran yüzde 63’te kalıyor. Yani teknoloji sektöründe güven, en önemli ayırt edici faktörlerden biri haline geldi.

Sağlık Hizmetleri ve Farma sektöründe 13 organizasyon listeye dahil oldu.

Geçen yıl ise bu sayı 14’tü. Trust Index skorları değerlendirildiğinde, 2024 yılında 86 olan skorun 2025’te de aynı seviyede kalarak istikrarını koruduğu görülüyor. Bu sonuçlarla birlikte, Best Workplaces in Healthcare & Pharma listesi tüm sektörler arasında en yüksek Trust Index skoruna sahip liste olarak öne çıktı.

Çalışanların yüzde 86’sı iş yerlerinde pozitif bir deneyim yaşadığını bildirirken, bu oran standart şirketlerde yüzde 56’da kaldı. Liste şirketlerinde çalışanların yüzde 96’sı iş yerlerini fiziksel olarak güvenli bulurken yüzde 95’i kurumlarının topluma değer kattığı düşünüldü.

Great Place To Work Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, araştırmaların çalışanlarını merkeze alan şirketlerin her zaman sürdürülebilir başarı elde ettiğini gösterdiğini belirterek, "Bu yıl sektörlerinde En İyi İşverenler listesine giren organizasyonlar, yalnızca finansal başarılarıyla değil, aynı zamanda çalışan bağlılığı, güven, eşitlik ve kapsayıcılıkta da fark yaratıyor. Bu sonuçlar iş dünyasına net bir mesaj veriyor: Çalışan odaklı şirketler, geleceğe yön veriyor." diye konuştu.

Söz konusu listeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz