İzmir Bornova Belediyesi, ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Bornova Misket Üzümünü yeniden canlandırmak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kayadibi Mahallesi’nde 11 dönümlük araziye kurulan Bornova Misket Bağı’nda ilk fidanlar toprakla buluştu.İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında beş üreticiyle de işbirliği yaptı. Çamiçi, Beşyol, Kayadibi ve Yaka mahallelerinde kurulacak bağlarla Bornova’nın dört bir yanına Misket Üzümü yayılacak.

ÜRETİCİLERE DESTEK, YEREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKIŞ

Kayadibi Mahallesi’nde düzenlenen törende Bornova Belediyesi ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arasında daha önce yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yerel üreticilerle sözleşme imzalandı. Proje kapsamında üreticilere fidan, gübre, telli terbiye sistemi, sulama sistemi ve eğitim desteği sağlanacak. Bornova Belediyesi ayrıca üreticilere yedi yıl boyunca satın alma garantisi vererek onları ekonomik olarak da güvence altına alacak.

Kadın üreticilere öncelik verilen projede yer alan üreticilerden ikisi kadın. Bornova’nın tarımsal potansiyelini artırmayı hedefleyen proje, yerel üreticileri güçlendirirken, Bornova Misket Üzümü ve koruk suyunun daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayacak.

Başkan Eşki: “Misket Üzümü’nü kendi evinde üretiyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin önemine vurgu yaparak "Dünyaca ünlü Bornova Misket Üzümü’nü kendi evinde üretmeye başlıyoruz. Temel amacımız, kırsal mahallelerde üretimi artırarak yerel zenginliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturmak. Burada yaptığımız işbirliği, Misket Üzümü ve koruk suyunu daha bilinir ve talep edilebilir hale getirecek. Kayadibi’nde oluşturduğumuz bağa, Bornova’nın gelişimine önemli katkılar sunmuş Murat Taşer’in ismini vermek için belediye meclisimizin onayına sunacağız” diye konuştu.

“BORNOVA MİSKET ÜZÜMÜ MİLLİ BİR DEĞER”

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nden Akay Ünal, Bornova Misket Üzümü’nün korunmasının büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bornova Misket Üzümü, milli değerlerimizden biri. Biz kurum olarak bu tür değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasından da sorumluyuz. Bu anlamda yapılan işbirliği için Başkan Ömer Eşki’ye ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kayadibi Mahallesi Muhtarı Azime Işık ise üreticilere sağlanan destek için; "Bu proje sayesinde üreticilerimiz daha güçlü hale gelecek. Bornova’nın tarımsal mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.